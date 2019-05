Una turista demana 10 milions d'indemnització per quedar-paralítica en una piscina de Magaluf

Una dona britànica de 41 anys ha iniciat un procés legal per aconseguir una indemnització de 10,4 milions d'euros després de quedar tetraplègica per un accident en una piscina d'onades d'un hotel de Magaluf (Calvià). Un tribunal britànic ha acceptat la tramitació de la demanda.

Els fets es remunten a l'any 2017, segons van informar ahir diversos mitjans britànics. Bonnie Lackey, originària de la localitat de Crawley, es trobava de vacances en un establiment turístic de Magaluf per celebrar el comiat de soltera de la seva cosina.

Mentre estava asseguda en un flotador, la piscina d'onades es va activar i el moviment que es va generar va fer que bolqués i es donés un cop contra el terra.

"Vaig caure cap per avall a l'aigua. No podia comprendre per què els meus braços i les cames no estaven fent el que jo volia que fessin. Vaig intentar aixecar el meu cap fora de l'aigua, però tampoc vaig poder. Vaig aguantar la respiració i vaig esperar desesperadament que algú vingués per mi", va explicar la dona mesos després de l'accident.

Medul·la espinal afectada



Com a conseqüència d'aquesta caiguda, en què es va trencar tres ossos del coll i la seva medul·la espinal va resultar seriosament danyada, aquesta mare de dos nens va haver de tornar a Gran Bretanya en un avió-ambulància. Va quedar tetraplègica i necessita cures especials les 24 hores del dia, que l'han obligat a adaptar la seva casa gastant gairebé 70.000 euros, segons consta en la demanda.

El passat mes d'abril, un jutge britànic va acceptar la seva petició que la demanda pugui ser tramitada al Regne Unit, tot i que tant la companyia hotelera com l'asseguradora tenen la seva seu a Espanya. El magistrat va considerar que Bonnie Lackey tenia dret a emprendre aquesta acció a Londres, en base a les regulacions de la UE que permeten als consumidors demanar a companyies estrangeres en altres països de la Unió Europea.