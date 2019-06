Apareixen documents d'un ajuntament a les escombraries

El Jutjat d'Instrucció de Villafranca de los Barros (Badajoz) ha obert una investigació per aclarir l'aparició de documentació oficial de l'Ajuntament que va ser suposadament dipositada a sis contenidors repartits per diferents punts de la localitat després de les eleccions municipals. Els fets -en els quals s'impliquen dues persones com a suposats responsables de llançar diverses bosses d'escombraries plenes de documentació sensible- van ser comunicats de forma anònima al Grup Municipal de Cs, formació que està molt a prop d'arrabassar al PSOE l'alcaldia el proper 15 de juny, després de 36 anys de majories absolutes socialistes en aquesta localitat, d'uns 13.000 habitants.

Després de rebre l'avís, regidors electes de Ciutadans van confirmar l'existència de documentació oficial a bosses d'escombraries en un contenidor, i van comprovar que molts papers estaven triturats. Va ser llavors quan van donar avís a la Guàrdia Civil, que amb la col·laboració de la Policia Local va precintar el contenidor, que va ser traslladat a dependències de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.