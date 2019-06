Desapareixen vint immigrants que viatjaven en pastera al mar d'Alborán

El vaixell Vronskiy, que fa la línia amb Motril (Granada), va rescatar 27 immigrants, entre ells dues dones i una menor, de la pastera en què viatjaven a aigües del mar d'Alborán, i en la qual haurien sortit des del nord del Marroc un total de 49 persones, de manera que hi hauria més d'una vintena de desapareguts. Dels rescatats, d'origen subsaharià, sis van ser traslladats en l'helicòpter Helimer 203 de l'organisme dependent de Foment a Almeria, on van ser atesos a l'hospital Torrecárdenas, tres d'ells homes que estaven en mal estat de salut, estant en aquest grup les dues dones i la menor. La resta del grup va arribar a bord del mateix ferri que els va rescatar a onze milles del Cap Tres Forcas, a aigües que són zona de responsabilitat de salvament marroquí. Salvament Marítim es va posar a disposició de les autoritats alauites per a la recerca dels 22 immigrants desapareguts.