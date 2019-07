Les multes a Madrid Central tornen demà després que un jutge aturés la moratòria

Les multes a Madrid Central tornaran aquest dilluns després de la decisió d'una jutge de suspendre la moratòria de les sancions que es va posar en marxa fa una setmana.

Després de la suspensió, l'Ajuntament de Madrid ha donat ordres per al compliment «immediat» del contingut de l'acte referent a les mesures cautelars de suspendre la moratòria. El consistori va anunciar que recorrerà la resolució judicial.

Amb motiu de les celebracions de l'Orgull aquest cap de setmana, les sancions començaran el dilluns, tret que posteriorment el jutge, en les seves resolucions, imposi alguna retroactivitat.

El portaveu de Més Madrid a l'Assemblea de Madrid, Íñigo Errejón, va assegurar que l'Ajuntament de la ciutat hauria de reconsiderar la seva postura sobre Madrid Central per voler «caminar en direcció contrària» a totes les ciutats europees, proposant que baixessin de «la supèrbia i les ganes de revenja».

Així mateix, el ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande Marlaska, es va mostrar «satisfet» que es deixés sense efecte la moratòria i confia que s'apliqui «definitivament».

Per la seva banda, el PSOE de l'Ajuntament de Madrid va remarcar que la mesura aplicada per l'anterior equip de govern va permetre reduir les emissions contaminants. Per al seu portaveu, Pepu Hernández, és una «molt bona notícia» per a la salut dels madrilenys.