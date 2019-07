Cs convoca un nou consell general el 29 de juliol per canviar els estatuts

Ciutadans (Cs) va convocar un nou consell general el 29 de juliol per canviar els estatuts, només dues setmanes després de l'anterior i quan la direcció havia donat per tancada la crisi generada per algunes dimissions de pes, que han avivat el malestar intern per la gestió de les veus discrepants.

Segons van informar fonts de la formació, també es va convocar un altre consell, el proper 17 de juliol, per decidir si el partit es presenta a unes eventuals eleccions catalanes. El conclave del 29 de juliol, convocat de manera imprevista i en què s'abordarà la modificació dels estatuts i del reglament del Consell general, té lloc després del celebrat el 28 de juny, en què el líder de Cs, Albert Rivera, va girar full a la crisi interna desencadenada després de l'abandonament del partit de Toni Roldán i la dimissió de Javier Nart de l'Executiva per no compartir l'estratègia de no obrir una negociació per donar suport a la investidura de Pere Sánchez. Llavors Rivera va animar a tots aquests que pensen que calia donar suport a Sánchez, inclosos empresaris, sindicats i bancs, al fet que donessin el pas i presentaran el seu propi partit.