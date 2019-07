Londres estudia recuperar les sancions contra l'Iran per la captura del petrolier

El petrolier britànic capturat per l'Iran, en una foto d'arxiu.

El Govern del Regne Unit s'està plantejant recuperar les sancions contra l'Iran que van ser retirades després de l'acord nuclear signat el 2015, en resposta a la captura del petrolier britànic Stena Impero a l'estret d'Ormuz per part de la República Islàmica, segons The Telegraph. El diari britànic estableix que el ministre d'Exteriors, Jeremy Hunt, anunciarà un paquet de mesures punitives contra l'Iran, tan diplomàtiques com econòmiques. En un pas més, fins i tot podria demanar a l'ONU i a la UE que reactivin les seves sancions contra l'Iran, que també van ser retirades per l'acord nuclear.

Per part seva, Teheran va demanar al Regne Unit que no intenti incrementar l'actual tensió. El ministre iranià d'Exteriors, Mohammad Yavad Zarif, va denunciar que l'assessor de Seguretat Nacional nord-americà, John Bolton, està dirigint «el seu verí contra el Regne Unit amb l'esperança d'arrossegar-lo a un compromís». «Només la prudència pot frustrar aquests trucs», va destacar Zarif, que va assenyalar que Bolton intenta implicar el Regne Unit en un conflicte amb l'Iran després de no haver aconseguit que el president nord-americà, Donald Trump, fes aquest pas.



«Greus conseqüències»

Amb la captura del vaixell Stena Impero -la tripulació del qual es troba en bon estat de salut-, la situació s'ha agreujat i Londres va advertir Teheran de «greus conseqüències» si el petrolier no és alliberat aviat. Per part seva, el ministre d'Exteriors d'Alemanya, Heiko Maas, va advertir que l'actual escalada de tensió entre l'Iran i el Regne Unit per la captura de vaixells podria portar a una nova «guerra» al Golf Pèrsic que va demanar evitar. «Tots els esforços que duem a terme al costat dels socis europeus i als països de la regió estan dirigits a aconsguir aquest resultat», va explicar.

El cap de la diplomàcia alemanya va augurar a més que, «en el cas que es produís una escalada militar incontrolada, no hi hauria cap vencedor, només hi hauria perdedors».