El 30% dels maltractadors fan programes de reeducació

Un total de 9.110 homes condemnats per delictes de violència de gènere van ser obligats pels jutges a cursar programes de reeducació per eludir el seu ingrés a la presó durant l'any 2018, segons dades oficials d'Institucions Penitenciàries. Segons aquestes xifres, més de 33.000 homes van ser condemnats per aquesta causa l'any passat, i al voltant d'un 30% d'ells van haver de sotmetre's a aquests programes educatius.

Es tracta del programa d'intervenció per a agressors de violència de gènere, anomenat Priama, que han de realitzar els condemnats com a mesura penal alternativa a l'ingrés a la presó. Generalment s'imposa a aquells que no tenen antecedents penals i reben una sentència inferior a dos anys de presó.

Segons aquestes dades oficials, el 2018 hi va haver més de 33.000 homes condemnats per delictes relacionats amb la violència de gènere. D'aquest total, 9.110 van ser obligats pel jutge a sotmetre's a aquest programa com a mesura alternativa i 20.010 van haver de fer treballs en benefici de la comunitat, una altra de les mesures alternatives a l'ingrés a la presó.