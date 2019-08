Milers d'activistes bloquegen l'aeroport de Hong Kong i obliguen a cancel·lar tots els vols

La tensió a Hong Kong segueix en augment després que les autoritats locals cancel·lessin ahir tots els vols davant l'ocupació de l'aeroport internacional per milers de manifestants alhora que Pequín assegurava veure «senyals de terrorisme» en la «violència extrema» registrada en les protestes.

Les autoritats de Hong Kong van cancel·lar tots els seus vols des de les 16.00 hora local (8.00 GMT) després que més de 5.000 manifestants ocupessin la terminal de l'aeroport internacional de la ciutat per quart dia consecutiu.

D'acord amb la premsa local, els manifestants que es van congregar a l'aeroport ho van fer per protestar contra l'ús de la força per la policia durant el cap de setmana, quan hi va haver greus enfrontaments com els constatats en una estació de metro on agents antiavalots van dispersar la multitud amb gas lacrimogen.

La repressió va ocasionar 45 ferits, segons els mitjans locals, que ressalten que una persona va ser ferida en un ull a la zona de Tsim Sha Tsui, cosa que va fer que molts manifestants es cobrissin avui els ulls amb pegats en senyal de protesta.

Segons personal de l'hospital, la persona ferida necessitarà una pròtesi ocular i probablement una reconstrucció facial.

Els manifestants van portar cartells amb missatges com «Hong Kong no està fora de perill de la Policia» i van denunciar que els efectius policials van disparar gas i boles de goma a molt curt abast, incomplint els estàndards internacionals.

William Giles, soci d'una firma d'advocats a Hong Kong que planejava volar al Regne Unit per tractar «problemes familiars urgents», va comentar que la mesura el va agafar per sorpresa i va culpar el Govern de Hong Kong del caos.

«Porto aquí 29 anys. La gent de Hong Kong és la més pacífica i respectuosa amb la llei a tot el món. El Govern està totalment fora de contacte amb els problemes de la seva gent, i culpa a tots menys a si mateix. No és un Govern del poble, en absolut», va dir.

Per la seva banda, Pequín va jutjar els successos del passat cap de setmana amb més duresa de l'habitual en qualificar de «violència extrema» els «atacs» de manifestants a comissaries i policies, la qual cosa, segons les autoritats, constitueix «un seriós delicte penal i un senyal de terrorisme».

El portaveu de l'Executiu xinès per als Assumptes de Hong Kong i Macau, Yang Guang, ha declarat en una roda de premsa que els policies van ser atacats amb còctels molotov el diumenge i que alguns agents van resultar ferits.

«Els manifestants radicals van usar armes perilloses contra el cos policial, i això constitueix un seriós delicte penal i un senyal de terrorisme», va declarar Yang en una compareixença en què no es van admetre preguntes.

«Aquests actes posen en perill l'ordre jurídic i social de Hong Kong, i són una greu amenaça per a la seva gent», va afegir, alhora que va renovar el seu suport a la Policia i al sistema judicial de la regió autònoma per «restaurar l'ordre» d'acord amb la llei, «sense vacil·lació o misericòrdia».