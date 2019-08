Tres detinguts a Múrcia per una presumpta violació en grup

La Policia Nacional va detenir ahir tres homes com a presumptes autors d'una violació en grup a una dona de 40 anys en un habitatge de Múrcia, on també hi hauria una altra dona que hauria estat arrestada per omissió del deure de socórrer. Segons fonts policials, la violació s'hauria produït en un pis d'ocupes del barri murcià de Santa Rita, on és habitual el tràfic de drogues a petita escala, i al qual hauria acudit sola la víctima, d'origen estranger.



La localització

La dona va ser localitzada per un veí malferida i amb la cara ensangonada al voltant de la una del migdia al carrer Cánovas del Castillo de la capital murciana. En veure l'estat de la dona, el veí va alertar els serveis d'emergències del 112. Una patrulla de la Policia Nacional va acudir al lloc on va ser trobada la dona, qui va denunciar l'ocorregut i va facilitar la descripció dels presumptes violadors, que va portar al seu arrest, minuts després, en el mateix pis en el qual van ocórrer els fets.



A l'espera del jutge

Fonts del Centre de Coordinació d'Emergències van confirmar que la víctima va ser traslladada a l'hospital Reina Sofía, el més proper, per a una exploració mèdica una vegada realitzada la primera assistència pels sanitaris mobilitzats pel 112, que van confirmar la presència de ferides causades per agressió sexual. Els detinguts, dels quals es desconeix l'edat i la nacionalitat, es troben en dependències policials a l'espera de passar a disposició del jutjat de guàrdia.