Les potències europees insten el Brasil a reaccionar a l'Amazònia

Una densa fumera cobria ahir la ciutat de Porto Velho, al cor de l'Amazònia, arran dels incendis que mantenen el president del Brasil, Jair Bolsonaro, enfrontat amb part de la comunitat internacional. L'impacte causat pels incendis en un món cada vegada més sensible a l'emergència climàtica ha estat enorme i ha mobilitzat fins i tot líders polítics d'algunes de les potències europees. El més emfàtic ha estat el president francès, Emmanuel Macron, qui va amenaçar de vetar l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea (UE) i el Mercosur si el Brasil no compleix els seus compromisos amb la cura de l'Amazònia.

Abans, amb el suport de la cancellera alemanya, Angela Merkel, el líder francès havia anunciat que portarà el que considera com una «crisi internacional» a la taula dels líders del G7, a la cimera de Biarritz. Bolsonaro va respondre a aquesta intenció de Macron mitjançant diversos missatges a les xarxes socials en què va censurar el que va arribar a qualificar de «mentalitat colonial». «Lamento que el president Macron busqui instrumentalitzar un assumpte intern del Brasil i dels altres països amazònics per obtenir beneficis polítics personals», va afirmar.

Segons Bolsonaro, «el suggeriment del president francès que assumptes amazònics siguin discutits en el G7 sense la participació dels països de la regió evoca una mentalitat colonial que ja no té lloc al segle XXI».

Porto Velho i els seus 600.000 habitants van passar el dia sota un cel ennegrit pel fum dels incendis forestals propers a la ciutat, capital de l'estat amazònic de Rondônia, que limita amb una Bolívia en la qual també part de la selva s'està cremant. En un sobrevol per la zona es podia constatar l'escassa visibilitat que dificulta el trànsit aeri i la magnitud dels incendis a la selva profunda, a uns 65 quilòmetres de Porto Velho, on avançava un gran front de foc d'uns dos quilòmetres d'extensió que desprenia una fumarada que arribava a uns 800 metres d'altura. El paisatge estava matisat per àrees que visiblement van ser desforestades amb anterioritat, però també per la cendra de la vegetació que el foc ha consumit en els últims dies.

La fumera generada per aquests incendis forestals conté un cert grau de toxicitat, que ha provocat que hi hagi més feina a hospitals de Rondônia, en els quals les atencions de pacients que presenten problemes respiratoris s'han duplicat a l'última setmana.