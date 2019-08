Calvo assegura que l'Open Arms no va demanar arribar a cap port espanyol

La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, va assegurar que ningú del Govern «ha dit que estigui prohibit rescatar enlloc» i va sentenciar que «ni una sola vegada» ha deixat un vaixell proper o amb bandera espanyola «sense oferiment d'ajuda». En aquest sentit, va destacar que l'Open Arms, que va passar 19 dies al mar esperant un port segur davant de les costes italianes, no va demanar cap port espanyol «aquesta vegada». Calvo va explicar que l'embarcació es va negar a anar al Algesires (Cadis) quan el Govern el va oferir, per ser el «més preparat», el passat 18 d'agost, però sí que ho va acceptar en altres dues ocasions l'any passat, una d'elles al desembre amb més de 300 persones a bord.

«Algú d'aquest Govern, ni tan sols honestament jo, ha dit que estigui prohibit rescatar enlloc? Que amb normes internacionals, amb el dret del mar, qualsevol embarcació que es trobi una situació no ha d'assumir el rescat? Algú de veritat pot atribuir a algú d'aquest Govern aquesta proposta?», va censurar Calvo al Congrés. Allà va comparèixer per explicar la gestió del Govern de la crisi de l'Open Arms, sobre el qual va dir fa uns dies que no tenia «permís per rescatar» i que «ningú està fora de perill» del compliment de la llei, inclòs «un vaixell com aquest».

«No és estrany que qui té responsabilitats de govern no només compleixi les normes, les faci complir i a més ho hagi de dir, perquè en aquest assumpte hi ha una concurrència de responsabilitats, de tots», va assenyalar la vicepresidenta.

Per part seva, el PP, Ciutadans i Unides Podem van retreure a la vicepresidenta del Govern en funcions la gestió de la crisi de l'Open Arms. Així, mentre el PP la va acusar de «fer negoci electoral» amb aquesta crisi humanitària, Ciutadans va criticar les «improvisacions» i Podem li va preguntar «què ha succeït» per passar de fer-ho «tan bé» amb l' Aquarius a «decebre» en aquest cas.

La portaveu del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, va titllar la política de Carmen Calvo d'«inflamable» i va dir que l'assumpte de la migració és un problema «complex» que «no admet les proclames histèriques ni la sensibleria hipòcrita». També va acusar el Govern de Pedro Sánchez de «fer negoci electoral sota la màscara de la solidaritat», quelcom que, segons el seu parer, ja van fer amb l' Aquarius, al qual van convertir «en un espot publicitari sense el més mínim escrúpol».

La portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, va criticar que no fos Sánchez qui comparegués al Congrés per la crisi de l'Open Arms i va defensar que l'obligació de rescatar els migrants al mar i portar-los a port segur és quelcom que «no té discussió». A més, va retreure al Govern que intenti arrogar-se el «patrimoni» de la solidaritat.

La portaveu d'Unides Podem, Noelia Vera, va recordar que «l'únic il·legal en tot aquest assumpte és deixar morir persones al mar», quelcom que, segons el seu parer, és el que va fer l'exministre Jorge Fernández Díaz en «llançar les pilotes de goma al Tarajal perquè els migrants mai arribessin».

Paral·lelament, el president de Vox, Santiago Abascal, va proposar al Govern que impedeixi a tots els migrants que entrin a Espanya «de manera il·legal» que puguin regularitzar «la seva situació ni rebre ajuda social». Segons Abascal, el fenomen migratori a Espanya es pot tallar «enviant un missatge contundent a les màfies».