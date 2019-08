La Justícia escocesa descarta frenar la suspensió del Parlament britànic

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va aconseguir una victòria temporal en la batalla judicial contra la demanda que persegueix paralitzar la suspensió del Parlament fins a pocs dies abans de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. El Tribunal de Sessions d'Edimburg va desestimar de forma provisional la sol·licitud en contra de la suspensió del Parlament i va ajornar fins a dimarts que ve la vista en què dictaminarà si és legal la decisió del Govern conservador.

Durant una audiència que va durar només mitja hora, el jutge Lord Raymond Doherty va descartar emetre un «interdicte provisional», és a dir, avançar la seva decisió sobre la legalitat de la mesura, com li sol·licitaven els demandants, de manera que aquests no van aconseguir frenar els plans de Johnson. El magistrat va assenyalar que preferia no pronunciar-se de forma preliminar abans del 3 de setembre, quan se celebrarà una vista completa per escoltar els arguments d'ambdós costats.

L'objectiu dels demandants, un grup de 75 diputats de diverses formacions encapçalats per la parlamentària del Partit Nacionalista Escocès (SNP) Joanna Cherry, és que la Justícia declari «il·legal» i «inconstitucional» el pas fet pel Govern el passat dimecres. Argumenten que, amb la Cambra dels Comuns clausurada entre el 10 de setembre i el 14 d'octubre, com pretén Johnson, els opositors a un Brexit sense acord només comptaran amb tretze jornades hàbils per presentar iniciatives legislatives que previnguin aquest escenari.

Per part seva, l'ex-primer ministre britànic conservador John Major va confirmar que s'enfrontarà a Johnson als tribunals per intentar impedir la suspensió del Parlament. Major va revelar que sol·licitarà permís del Tribunal Superior per sumar-se a la demanda ja presentada per l'activista contrària al Brexit Gina Miller amb l'objectiu de revertir el tancament parlamentari recentment anunciat.