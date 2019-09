El CIS estableix que el PSOE treu 20 punts al PP

El baròmetre del CIs va establir que el PSOE (fent un càlcul de vot més simpatia) seria el partit més votat si avui se celebressin eleccions amb un 32,2 per cent de suport, seguit del PP, amb el 12,8 per cent. En tercer lloc hi hauria Unides Podem i les seves confluències amb el 9,9 per cent, i ja en quarta posició Ciutadans, amb el 8,6 per cent. Un 3,5 per cent dels espanyols optaria per Vox, un 3,1 votaria ERC i un 1,3 EH-Bildu. JxCat obtindria segons aquesta enquesta del CIS un 1,1 per cent dels vots, percentatge idèntic al del PNB, mentre que Compromís es quedaria en el 0,6 per cent.