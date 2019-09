Gota freda: Un mort a Almeria en un vehicle atrapat en un túnel inundat pel temporal

Una persona ha mort a primera hora d'aquest divendres a Almeria en un vehicle atrapat en un túnel inundat per una important tromba d'aigua caiguda en escassos minuts, segons ha confirmat l'Ajuntament de la capital en les xarxes socials.



En concret, l'Ajuntament informa al seu compte de Twitter de que la Policia Local "confirma una víctima mortal a un vehicle que es va anticipar al abalisat de seguretat del túnel davant de l'hotel Tryp, negat per la gran quantitat d'aigua caiguda en pocs minuts ".



Es tracta de la tercera víctima mortal pel temporal dels últims dies al sud-est d'Espanya després de la mort aquest dijous de dos germans després de ser arrossegats en el seu cotxe per l'aigua a Caudete (Albacete).





