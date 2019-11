Lula da Silva queda en llibertat després d'un any i set mesos a la presó

La Justícia brasilera va decretar la llibertat de l'expresident Luiz Inácio Lula da Silva, empresonat des de fa un any i set mesos, després d'una decisió adoptada pel Tribunal Suprem. L'excarceració de Lula -que es va produir a darrera hora del dia- va ser sol·licitada per la seva defensa basant-se en una decisió de la màxima cort del país, que va determinar que la presó d'una persona condemnada abans que s'esgotin tots els recursos és inconstitucional.

El jutge Danilo Pereira Jr, de la dotzena Sala Criminal de la ciutat de Curitiba, capital de l'estat de Paraná, va estudiar la petició dels advocats i va autoritzar la posada en llibertat de Lula, que està a la presó des del 7 d'abril de 2018, quan va començar a complir una pena de vuit anys i deu mesos per corrupció després de ser condemnat en segona instància, acusat de rebre com a suborn un apartament de platja de la constructora OAS a canvi de beneficis per a l'adjudicació de contractes amb la petroliera Petrobras. La sentència va ser confirmada en una tercera instància, però encara està pendent una apel·lació davant la Cort Suprema ja presentada.