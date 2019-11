El PSOE conservarà en el nou executiu els ministeris d'Interior, Defensa, Exteriors i Justícia

Al mateix temps que s'inicien els contactes amb altres formacions per aconseguir els suports necessaris per a la investidura de Pedro Sánchez, PSOE i Podem han començat a parlar sobre com seria el nou Govern de coalició. Segons El Periódico, de moment no s'han tractat tant els noms dels ministres com el repartiment de competències. La idea, expliquen des de la cúpula socialista, és que hi hagi tres vicepresidències, com va tenir José Luis Rodríguez Zapatero a la seva segona legislatura. Una de les vicepresidències serà política, i en principi la seguirà ostentant Carmen Calvo. Els col·laboradors de l'actual número dos no volen entrar en «especulacions», però van assegurar estar «tranquils». Una altra seria econòmica i recauria en Nadia Calviño, segons va anunciar el propi líder socialista durant el debat electoral de la setmana passada. I una altra seria per a Pablo Iglesias.

L'entorn de Sánchez va confirmar també que els ministeris considerats d'Estat (Defensa, Interior, Exteriors i Justícia) seguiran estant en mans de PSOE, que així continuarà controlant el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). Aquest va ser l'enfocament de l'estiu passat, acceptat per Podem, i es repetirà aquesta vegada. Així que les competències que correspondran a Iglesias estarien més relacionades amb la part social, encarregant-se especialment dels departaments que gestioni el seu partit. A l'estiu, els socialistes van oferir a Podem una vicepresidència (que havia d'ocupar la seva portaveu parlamentària, Irene Montero, després del pas enrere d'Iglesias) i tres ministeris: Habitatge, Sanitat i Igualtat. El partit morat en aquell moment també volia Treball, quelcom que va motivar un dels molts xocs que van acabar suposant el trencament de les negociacions i la celebració de noves eleccions.

En tot cas, fonts socialistes assenyalen que els ministeris que controlarà Podem no tenen per què ser els mateixos que els pactats llavors. Així, des de la direcció del partit van recordar que també es van oferir en les negociacions altres departaments, com Ciència i Universitats, Agricultura i Cultura. El que sí està clar, van assenyalar les mateixes fonts, és que el partit morat, a més de la vicepresidència de Pablo Iglesias, comptaran amb tres ministeris, aproximadament la quarta part de tot l'Executiu. En aquest aspecte se segueixen escrupulosament criteris de representació parlamentària: el PSOE va aconseguir 120 escons diumenge passat i Unides Podem 35.