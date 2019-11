Casado tanca la porta definitivament a facilitar la investidura de Pedro Sánchez

El líder de PP, Pablo Casado, va assegurar que el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha «cremat les seves naus» en triar ja els seus socis i va descartar que el PP pugui abstenir-se en la seva investidura o negociar un govern de coalició amb el secretari general de PSOE, que segueix sense renunciar al «full de ruta de Pedralbes» i intenta «blanquejar» ERC. «Represento un partit que no pot ser humiliat», va exclamar. Casado va denunciar que Sánchez estigui desaparegut i que no ofereixi explicacions públiques sobre què pretén fer amb la governabilitat d'Espanya. «Crec que entre tots hauríem d'exigir que doni la cara», va emfatitzar.

El president del PP va descartar completament que puguin investir Sánchez i va destacar que el líder del PSOE segueix sense renunciar al full de ruta de Pedralbes, i a més «porta setmanes intentant blanquejar ERC». En aquest punt, va criticar que els ulls es posin en el PP quan «el problema el té el PSOE», els barons del qual haurien de «dir si estan d'acord amb els plans» del líder socialista.

«Quin tipus de miracle s'espera del PP?. El que no van aconseguir ni els seus companys del PSOE destituint-lo com a secretari general, que ara ho aconsegueixi el PP? Algú creu que Pedro Sánchez optarà per la posició constitucionalista a Catalunya per arribar a un acord amb el PP quan no ens torna ni la trucada?», es va preguntar.

Per altra banda, la discreció que envolta les negociacions entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias sobre el futur Govern ha disparat les travesses sobre la composició de l'Executiu, en què els comuns d'Ada Colau també aspiren a tenir representació, fet pel qual han demanat dirigir el ministeri d'Universitats. Així ho van apuntar fonts coneixedores de les negociacions, que van confirmar que els comuns volen ser titulars d'un dels ministeris que dependrà de la vicepresidència social de Pablo Iglesias i, en concret, dirigir aquesta cartera d'Universitats, una de les tres que podrien caure en mans de Unides Podem, al costat de la de Treball i Igualtat.

De les negociacions del futur Govern de coalició poc transcendeix, més enllà que van bé i els contactes entre Sánchez i Iglesias són regulars, però hi ha alguns detalls que ja es donen per tancats. Entre ells, que Nadia Calviño tindrà una vicepresidència econòmica, Carmen Calvo una altra de caire polític, i Pablo Iglesias la tercera dedicada a l'àmbit social.

Hi sembla haver molt pocs dubtes també que altres dues dones de Unides Podem estaran a l'Executiu: la número dos de la formació morada, Irene Montero, al capdavant d'Igualtat -competència que abans requeia en Carmen Calvo-, i la diputada gallega Yolanda Díaz a Treball, encara que potser sense atribucions en matèria de Seguretat Social i pensions.

En aquest sentit, Díaz va recordar que la Seguretat Social ja ha estat escindida del Ministeri de Treball en el passat, tot i que va assenyalar que l'organigrama d'un futur govern de coalició entre el PSOE i Podem serà dissenyat pel president de l'Executiu. La diputada va afirmar que és «optimista» sobre les negociacions, tot recordant que no forma part dels equips negociadors, fet pel qual no li correspon parlar de ministeris «ni de persones», encara que va incidir que les converses es desenvolupen en silenci i que «la discreció és part de l'èxit del propi procés».