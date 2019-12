L'Església carrega contra un "capitalisme verd" que busca reduir "el nombre d'humans"

El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, ha advertit avui dels "riscos" de l'capitalisme verd i les propostes ecologistes en matèria de salut reproductiva que condueixen a "una reducció de el nombre d'éssers humans".

Argüello ha participat aquest dijous a la inauguració de les jornades "La Cimera de Canvi Climàtic i la Cura de la Casa Comuna", organitzada per la Fundació Pau VI i diferents entitats catòliques amb motiu de la Cimera de Clima que se celebra a Madrid.

El portaveu dels bisbes creu que hi ha un "risc" en els corrents ecològiques que pensen que és l'espècie humana la que suposa el problema i, davant d'això, plantegen "que el millor és reduir el nombre d'humans".

En aquest sentit, s'ha referit als Objectius del Mil·lenni plantejats l'any 2000 per les Nacions Unides i ha lamentat que 15 anys després, només s'ha aconseguit complir el referit a la salut reproductiva.

"Sempre hi ha un risc, un risc que el sistema econòmic dominant té una gran capacitat d'aprofitar, el risc que les bones intencions de tanta gent en tants llocs siguin manipulades per a una nova fase del capitalisme global", ha advertit Argüello.

S'ha referit, així, a el "capitalisme verd" que fa "de tantes propostes de renovables, de formes de vida i de consum, un exercici nou i sempre sorprenent per la seva capacitat dominadora i manipuladora del que volem viure".

Argüello ha explicat que el papa Francesc, en la seva encíclica 'Laudato si', ja denunciava "l'economia que mata", "l'economia del descart", així com les propostes de "disminuir el nombre de comensals a la taula". "D'alguna manera la humanitat ha perdut l'esperança de poder donar de menjar a tots i per això diu que és millor que hi hagi menys comensals", ha lamentat.