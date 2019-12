Deixen un pres en llibertat per error i viola 8 dones i nens en 15 dies

Joseph McCann va sortir de la presó on complia condemna al Regne Unit per un error administratiu. En només 15 dies, hauria violat vuit víctimes, incloent a un nen de 11 anys i una dona de 71, explica el diari The Guardian. Ara, un jurat popular l'ha declarat culpable i s'enfronta a una pena de cadena perpètua.



L'home complia condemna per un robatori armat amb un ganivet el 2008 i, hauria d'haver seguit a la presó per un delicte similar l'any 2017. No obstant això, va ser alliberat. La portaveu policial de Labour, Louise Haigh, ha declarat que el que va conduir a l'alliberament de McCann va ser una sèrie de retallades a la policia, la llibertat condicional i el sistema judicial.

El director executiu de el Servei de Presons i Llibertat Condicional d'HM, Jo Farrar, ha assumit la seva part de culpa i ha demanat disculpes pel que ha passat: "Reconeixem que hi va haver errors i ens disculpem sense reserves per la nostra part en el que ha passat . Estem compromesos a fer tot el possible per aprendre d'aquest cas terrible".