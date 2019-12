El congrés d'ERC pot marcar un punt d'inflexió en les negociacions

El Congrés Nacional d'ERC, els dies 21 i 22 de desembre, pot marcar un punt d'inflexió en les negociacions amb el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Els socialistes temen que en aquesta cita els republicans aprovin explícitament algun tipus de document que impossibiliti l'acord. Davant el temor que el congrés d'ERC pugui trencar la negociació, els socialistes aprofitaran la setmana que ve per iniciar una ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris, tal com ja va anunciar el candidat a la Presidència, però no es preveuen avenços significatius fins que es superi l'obstacle de l'assemblea dels republicans, van admetre fonts socialistes.

Un cop superat el congrés, tot anirà molt ràpid, van assegurar aquestes fonts, que consideren que l'acord per a la investidura se solucionarà amb una declaració d'intencions que doni llum verd a temes polèmics com transferències incomplertes o inversions pendents d'aprovar, tot i que tampoc pot faltar algun gest de complicitat concret en la negociació «política» del conflicte català.

Els socialistes destaquen que el camp està molt limitat i sobre el paper no veuen que es puguin fer massa concessions en temes polèmics. Per això, de moment en les negociacions entre PSOE i ERC també s'ha inclòs una agenda de drets socials i laborals, vinculats al sector industrial, que és molt sensible a Cataluny, amb els quals es podria compensar altres assumptes dels quals, segons els socialistes, no es parlarà com l'autodeterminació o l'amnistia dels polítics presos.



El problema del format

En aquesta tessitura, els equips negociadors discrepen sobre el «format» de la taula de negociació i, de moment, aquest assumpte sembla haver encallat. Els socialistes insisteixen en la Comissió bilateral Generalitat-Estat mentre que els republicans volen una taula de major rang, entre governs, per entendre que la bilateral, que ja existeix, es limita a assumptes de transferències i infraestructures i no afronta assumptes de caire més polític.

No obstant això, les dues parts es mostren moderadament optimistes. Ningú vol ser responsable d'unes terceres eleccions i han celebrat ja tres reunions en les quals han percebut avenços i valoren el diàleg constructiu. No obstant això, l'hipotètic acord que podrien segellar PSOE i ERC aixeca recels entre alguns barons territorials. És el cas de el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que sosté que el Govern d'Espanya no pot dependre dels independentistes. La postura de García-Page és autònoma i coherent amb el que ha defensat sempre, expliquen fonts socialistes properes a president autonòmic, i és compartida per un altre dirigent, el d'Aragó, Javier Lambán.



Els barons volen un govern aviat

Malgrat aquestes posicions sobre la negociació amb ERC que xoquen amb l'oficial de la direcció del PSOE, no hi frontismes entre els barons i, en línies generals, tots avalen la postura de l'Executiva Federal, mantenint que allò important és que hi hagi govern el més aviat possible i les institucions funcionin a ple rendiment com més aviat millor. Aquest és el cas de el president de la Generalitat Valenciana i secretari general de PSPV-PSOE, Ximo Puig.