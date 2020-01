El judici a Weinstein arrenca amb una gran expectació entre les acusacions

El judici per abusos sexuals contra el productor Harvey Weinstein comença avui a Nova York amb una audiència prèvia al procés de selecció del jurat, que s'iniciarà demà i donarà pas a un esperat resultat per a desenes de dones i per al moviment feminista amb corrents com ara #MeToo i Time's Up. Acusat per la Fiscalia de cinc delictes sexuals, el cas contra Weinstein se centra en dos episodis: un en què va violar suposadament a una dona no identificada en un hotel de Nova York el 2013, i un altre en què va forçar suposadament a fer sexe oral a l'ajudant de producció Mimi Haleyi al seu apartament el 2006.

S'espera que elles dues i quatre dones més, entre les quals està l'actriu Annabella Sciorra ( Los Soprano), compareguin com a testimonis durant el judici, en què la Fiscalia intentarà demostrar un patró de comportament per part de Weinstein.