La Xina alerta que el coronavirus "s'està enfortint" i és contagiós des del primer dia d'incubació

Els locals de Hong Hong duent mascaretes per a prevenir el virus

Els locals de Hong Hong duent mascaretes per a prevenir el virus Keith Tsuji/ZUMA Wire/dpa

El ministre de Sanitat de la Xina, Ma Xiaowei, ha alertat que el coronavirus "s'està enfortint" i ha anunciat que l'epidèmia es pot contagiar des del primer dia d'incubació. En roda de premsa, el titular de Sanitat ha explicat que el període d'incubació del virus és d'un a catorze dies, i que en qualsevol d'aquests dies es pot contagiar sense que s'hagin començat a manifestar els símptomes. En aquest sentit, ha avisat que és probable que creixi el número d'infectats, ja que podrien haver-ho estat i no haver començat a notar-ne els efectes. Xiaowei ha assegurat que intensificaran les mesures de contenció perquè, com ha remarcat, ara s'entra en una "fase crucial" per aturar-ne l'expansió.

El ministre no ha detallat quines són les mesures que les autoritats estan prenent per fer front al coronavirus, encara que des d'aquest diumenge s'ha prohibit la venda d'animals salvatges als mercats del país, que es creu que serien la font del contagi. De moment no existeix una vacuna que pugui prevenir o curar la infecció, tot i que s'hi està treballant.

El coronavirus ha infectat de moment gairebé 2.000 persones a la Xina, 300 de les quals estan greus, i ha provocat ja 56 morts al país. A Europa, de moment només hi ha tres casos confirmats a França, tots tres de persones que han viatjat recentment a la Xina.