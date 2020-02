El Regne Unit tancarà fronteres als immigrants poc qualificats i que no parlin anglès

El Regne Unit tancarà les fronteres als immigrants poc qualificats i que no parlin anglès. Aquestes són algunes de les mesures del nou pla d'immigració del govern del conservador Boris Johnson, que instaurarà un sistema per punts similar a l'australià per autoritzar als estrangers treballar al país arran del Brexit. Així, a més de parlar anglès, es demanarà una oferta de feina de com a mínim 25.600 lliures anuals, tot i que el llindar es rebaixarà a les 20.470 en alguns casos. Els autònoms de la Unió Europea no podran instal·lar-se al Regne Unit, com fins ara, si no tenen feina contractada, i a la frontera ja no s'acceptaran els documents d'identitat, com el DNI, per entrar al país, i sempre caldrà el passaport.

Segons el govern britànic, l'objectiu és assumir "control total" de les fronteres i "eliminar les distorsions" causades, en el seu parer, per la llibertat de moviment europea.

Aquest nou sistema d'immigració entrarà en vigor l'any que ve, segons els plans de Johnson. "Des de l'1 de gener del 2021, els ciutadans de la UE i els que no són de la UE seran tractats igual. Reduirem els nivells generals d'immigració i prioritzarem els que tenen les qualificacions més altes i els millors talents: científics, enginyers, acadèmics", ha explicat el govern britànic.

D'altra banda, el govern britànic rebutja introduir una ruta d'entrada "temporal" per a treballadors no qualificats. "Hem de canviar el focus de la nostra economia i allunyar-lo de la dependència en treballadors barats d'Europa i concentrar-nos en inversió en tecnologia i automatització. Els empresaris s'han d'ajustar", ha indicat l'executiu.

Però alguns sectors empresarials i sindicats ja han advertit dels riscos de tancar la porta a la mà d'obra europea, de la que són molt dependents en determinades indústries o, per exemple, en l'àmbit de la cura de les persones o la infermeria.