Podem i ERC pacten demanar investigar a Joan Carles I

El grup parlamentari d'Unides Podem i el republicà, el d'ERC, han arribat a un acord per sol·licitar la creació d'una comissió d'investigació al rei Joan Carles sobre "les relacions diplomàtiques i comercials entre Espanya i Aràbia Saudita".

Segons el text al qual ha tingut accés EFE i que es registrarà aquest divendres, tots dos grups demanaran aquesta comissió després de conèixer-se que la Fiscalia suïssa investiga els moviments d'un compte bancari en un paradís fiscal de les Bahames, segons la petició.

El portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, ha anunciat la intenció de demanar aquesta comissió aquest dijous, el mateix dia en què ERC registrava al costat de Compromís i Més País una altra comissió sobre les activitats del rei emèrit.

No obstant això, segons asseguren fonts de les dues formacions, el grup que dirigeix ??Gabriel Rufián ha arribat a un acord amb Echenique per crear aquesta nova comissió, que no signen Més País i Compromís, que han dit a EFE que no saben res d'aquest nou text pactat entre Unides Podem i ERC.

La petició s'haurà de sotmetre a votació en la Mesa de Congrés, que analitzarà si es pot tramitar o no, tot i que el PSOE ja ha mostrat la seva intenció de rebutjar a la Mesa, de manera que previsiblement no es veurà ni tan sols en la Junta de Portaveus, ni arribarà, per tant, a debatre en el ple.

Després de conèixer-se que Unides Podem demanaria aquesta investigació, des del Grup Socialista han assenyalat a EFE que ja el 2018 es va registrar una "sol·licitud semblant" i que l'informe emès llavors pels lletrats "va ser taxatiu" a rebutjar de ple una comissió d'investigació sobre l'anterior Cap de l'Estat.