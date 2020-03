Els casos de Covid19 a Espanya s'eleven a 999

Les persones afectades pel nou coronavirus a Espanya, la malaltia s'ha batejat amb el nom de Covid19, s'han elevat ja a 999, segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Sanitat, sent Madrid i el País Basc les comunitats autònomes les més afectades.

De fet, la regió madrilenya és la que més casos notificats de el nou coronavirus té (469), seguida del País Basc (149), la Rioja (81), Catalunya (75), Andalusia (54), Comunitat Valenciana (37), Castella-la Manxa (26), Castella i Lleó (23), Canàries (22), Aragó (13), Cantàbria (12), Balears (11), Astúries (7), Extremadura (7), Galícia (6), Múrcia (4) i Navarra (3).

"El nombre de casos està sent important, però s'estan estudiant mesures concretes en les comunitats més afectats per restringir la transmissió", ha dit el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, després de la reunió de Comitè d'Avaluació i Seguiment del Coronavirus que, per primera vegada, ha estat presidit pel president de Govern, Pedro Sánchez.