La Xina i els Estats Units competeixen per tenir la primera vacuna a punt

Les autoritats xineses van anunciar que han desenvolupat amb èxit una vacuna contra el coronavirus i que començaran a fer assaigs en humans, segons va informar el Ministeri de Defensa. L'obtenció de la vacuna, a càrrec de l'equip mèdic que lidera l'epidemiòleg Chen Wei, es produeix després que el brot hagi causat més de 7.800 morts arreu del món, 3.226 d'ells a la Xina continental. «La vacuna s'ha aprovat per la seva seguretat, eficàcia i qualitat en tercers i, segons Chen, ha complert la preparació preliminar per ser produïda en massa», establia el text.

Al febrer, les autoritats del gegant asiàtic van explicar que, a l'abril, tenien previst començar a provar en humans vacunes desenvolupades per evitar la propagació de la malaltia.

Aquest anunci arriba a penes un dia després que als Estats Units comencés la primera fase dels assajos clínics de la seva pròpia vacuna experimental. Es tracta d'un projecte finançat per l'Institut Nacional de Salut i desenvolupat per la biotecnològica Moderna, que a diferència de l'alternativa xinesa, empra una tecnologia coneguda com a ARN missatger (ARNm), que copia el codi genètic del virus en lloc de transmetre'n una versió atenuada. Fins ara cap vacuna que empri la fórmula ARNm ha estat aprovada per al seu ús en éssers humans. La vacuna consisteix en dues burxades al braç, una ara i una altra al cap de 28 dies. S'espera que l'assaig hagi acabat en unes sis setmanes.



Assaig clínic mundial

Paral·lelament, el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va anunciar l'inici d'un gran assaig clínic a escala mundial per comprovar quin és el tractament més eficaç contra el coronavirus. Espanya, l'Argentina, Bahrain, el Canadà, França, l'Iran, Noruega, Sud-àfrica, Suïssa i Tailàndia han confirmat que participaran en aquest estudi.