Tercera prova amb armes a Corea del Nord en un mes

Kim Jong-un seguint una prova, a primera línia. KCNA via REUTERS

Corea del Nord va llançar aquest dissabte dos míssils de curt abast, segons van informar ahir les forces armades de Corea de Sud, en el que suposa la tercera prova armamentística d'aquest tipus que Pyongyang du a terme al març.

Els projectils, que es creu que eren míssils de curt abast, van caure al mar del Japó (denominat mar de l'Est a la península coreana) i van ser disparats des d'algun lloc de la província nord-coreana de Pyongang del Nord, segons va informar l'Estat Major Conjunt (JCS) sud-coreà sense oferir més detalls. «La nostra milícia està vigilant la situació en cas que hi hagi llançaments addicionals», va assenyalar el JCS en un comunicat recollit per l'agència de notícies sud-coreana Yonhap. És la tercera vegada que Corea del Nord realitza una prova d'artilleria en el que va de març, quan va reprendre aquest tipus de test després de tres mesos sense llançar projectils. Pyongyang se sol abstenir de realitzar aquest tipus d'assajos durant l'hivern.

La prova més recent, fins ara, va tenir lloc el 9 de març, quan el país va llançar almenys tres projectils en un «exercici d'artilleria de llarg abast», es creu que des d'un llançacoets múltiple, i que va estar supervisat pel seu líder, Kim Jong-un.