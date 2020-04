Sanitat desaconsella l'ús de guants quan se surt al carrer per a protegir-se del coronavirus

Posar-se guants quan se surt al carrer no evita el contagi del coronavirus, com així ho assegura el Ministeri de Sanitat en la 'Guia d'Actuació per a Persones amb Condicions de Salut Cròniques i Persones Majors en situació de confinament'.

I és que, tal com explica, utilitzar guants durant "molt de temps" fa que s'embrutin i es contaminin, la qual cosa augmenta el risc de contagi de la malaltia provocada pel coronavirus, el Covid-19, en el cas de tocar-se inconscientment la cara.

A més, el departament que dirigeix Salvador Illa avisa que treure's els guants sense contaminar-se les mans "no és fàcil", ja que requereix una tècnica específica que no totes les persones saben dur a terme.

Per aquest motiu, el Ministeri de Sanitat ha assegurat que una adequada i freqüent higiene de mans és una mesura "més eficaç" que l'ús de guants, si bé sí que ha aconsellat, els que són d'un sol ús, quan es vagin a comprar fruites i verdures, com sempre s'ha fet.

"L'ús incorrecte dels guants pot generar una sensació de falsa protecció i posar en major risc d'infecció a qui els porta", assenyala Sanitat en la guia recentment publicada.