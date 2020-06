Trump va arribar a refugiar-se al búnquer de la Casa Blanca per les protestes

El president dels Estats Units, Donald Trump, va ser evacuat divendres al búnquer de la Casa Blanca davant l'escalada de protestes als voltants, on els Serveis Secrets es van veure obligat a intervenir per retirar algunes de les barreres instal·lades al costat de la seu presidencial.

El mandatari nord-americà es va refugiar al búnquer durant un curt període de temps i, segons un portaveu de l'Administració citat per CBS News, per un excés de zel, no tant perquè existís un risc imminent per a la integritat del magnat novaiorquès.

Els voltants de la Casa Blanca s'han convertit en un dels escenaris de les mobilitzacions d'aquests últims dies per la mort del ciutadà afroamericà George Floyd durant un arrest a mans de policies blancs. Al malestar per la mort de Floyd s'han sumat les queixes pels missatges incendiaris del mateix Trump en contra dels disturbis.

Aquest diumenge, la policia ha carregat de nou contra grups de manifestants reunits costat de la seu presidencial, mentre que l'alcaldessa de Washington, Muriel Bowser, ha imposat un toc de queda en vigor des de les 23.00 (hora local). Malgrat això avís, nombroses persones romanien als voltants de la Casa Blanca passada l'hora límit.

A més, els llums exteriors de la Casa Blanca estaven apagades a última hora del dia, en contra del que sol ser habitual, segons 'The New York Times'.