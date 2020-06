El sospitós de matar Madeleine McCain va fantasiar durant anys amb segrestar un nen

El presumpte assassí de Madeleine McCann, un home de 43 anys que està sent investigat per la fiscalia de la ciutat alemanya de Braunschweig, va manifestar a un conegut seu la fantasia de segrestar i abusar d'un nen petit, segons va revelar aquest divendres el setmanari 'Der Spiegel '.

D'acord amb documents de la investigació als quals ha tingut accés el setmanari, el setembre de 2013 el sospitós, identificat com Christian B., li va escriure a un conegut per un servei de missatgeria de xat que sentia el desig de "caçar alguna cosa petita i utilitzar-lo durant dies". A la resposta del seu interlocutor que això seria perillós, Christian B. replicar: "Bah, si després s'eliminen les proves".

El presumpte assassí de Madeleine, que tenia 3 anys d'edat quan va desaparèixer el 2007 a l'Algarve portuguès, on estiuejava amb la seva família, es troba en l'actualitat complint condemna en una presó alemanya i compta amb nombrosos antecedents de delictes sexuals, entre ells contra menors.

'Der Spiegel' va revelar també que el presumpte assassí està sent investigat així mateix per un altre possible segrest, el de la nena alemanya Inga, de 5 anys d'edat, que va desaparèixer a l'estat federat de Saxònia-Anhalt (est de país) a la primavera de 2015, durant una excursió amb la família.

Christian B. es trobava per aquestes dates en un terreny a 90 quilòmetres de distància del lloc en què va ser vista la nena per última vegada; aquest va ser registrat un any després per la policia, que va trobar un USB que contenia pornografia infantil però cap rastre del parador d'Inga.

Aquest dijous, la Fiscalia de Braunschweig (centre de país) va confirmar que parteix de la base que Madeleine va morir a mans de Christian B., la presència al lloc dels fets va quedar confirmada per una trucada realitzada pel presumpte culpable que va ser registrada per una antena de telefonia mòbil.

El ciutadà alemany va viure a l'Algarve portuguès entre 1995 i 2007, prop de la localitat de Praia da Luz en la qual es trobava l'apartament turístic de què va desaparèixer Maddie.