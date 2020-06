Un excap policial nega haver vist el «pendrive» dels Pujol

L'exdirector adjunt operatiu de la Policia Eugenio Pino va negar ahir davant l'Audiència de Madrid que arribés a veure el contingut del «pendrive» amb informació de la família Pujol, tot afegint que l'hi va donar el comissari Marcelino Martín Blas el 2012 i ja no va tornar a saber «res més d'ell».

Considerat per les acusacions un dels responsables de l'anomenada «policia patriòtica», Pino va declarar ahir al judici sobre el presumpte origen il·lícit d'un «pendrive» que la policia va aportar el 2017 al jutge de l'Audiència Nacional que investiga la fortuna dels Pujol, i que aquest va anul·lar com a prova i va encarregar investigar la seva procedència.

Pino, que va ser número dos de la policia amb Jorge Fernández Díaz com a ministre d'Interior, va negar haver lliurat el «pendrive» a la UDEF de la Policia i va assenyalar no tenir «ni idea» sobre l'informe que es va aportar a la causa de l'Audiència Nacional amb informació del llapis de memòria: «Jo no vaig tenir coneixement que s'havia enviat al jutjat». Va explicar que l'únic dispositiu de què té constància és el que li va lliurar el llavors comissari d'Afers Interns.