La jutgessa del 8-M arxiva provisionalment la causa perquè no veu "indicis" de delicte

La magistrada del Jutjat d'Instrucció 51 de Madrid que investiga les mobilitzacions del 8-M ha decidit arxivar provisionalment la causa perquè no veu "indicis" del delicte de prevaricació administrativa en l'actuació del delegat del govern espanyol, José Manul Franco. Després de la pràctica de diligències d'investigació conclou que Franco "no va tenir un coneixement cert, objectiu i tècnic" del risc per a les persones que suposaven les manifestacions i concentracions. La resolució també remarca que l'investigat tampoc va rebre cap "comunicació o instrucció sanitària" sobre els fets.

A més, assenyala que "cap persona física o jurídica, pública o privada, va instar al delegat del govern de Madrid a prohibir o restringir alguna forma de celebració de concentracions o manifestacions per raó de la covid-19".

La jutgessa, en canvi, denega l'arxivament definitiu que demanava l'Advocacia de l'Estat. Contra la interlocutòria es pot presentar un recurs de reforma davant d'aquest jutjat o d'apel·lació a l'Audiència Provincial de Madrid.

Franco va declarar aquest dimecres com a investigat i va assegurar davant de la magistrada que "no hi havia cap element" per prohibir "l'exercici d'un dret fonamental" com era el de la manifestació, el 8-M.