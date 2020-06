Alemanya confina el districte al Rin del Nord-Westfàlia on hi ha un rebrot de coronavirus

El govern del Rin del Nord-Westfàlia ha ordenat el confinament de tot el districte de Gütersloh, on viuen unes 370.000 persones, per un brot de coronavirus que ja afecta unes 1.500 persones. Així ho ha anunciat aquest dimarts el ministre-president d'aquest estat federat, Armin Laschet, en el que suposa el primer pas enrere al país des que Alemanya va començar a relaxar les mesures per lluitar contra el coronavirus a mitjans de maig. El brot a la zona va començar en una planta càrnica, i els seus 7.000 treballadors ja estan també en quarantena. La decisió implica tancar tots els bars i restaurants –excepte per servir menjar per emportar-, museus, cinemes o gimnasos. A més, s'imposen de nou les mesures de distància social.