Jové i Salvadó paguen la fiança d'1,6 milions per l'1-O

Els diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó van dipositar ahir la fiança d'1,6 milions d'euros que els va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després de processar-los per malversació, prevaricació, desobediència i revelació de secrets per l'1-O. Segons van informar fonts de l'entorn de tots dos diputats republicans, que es troben a les portes d'anar a judici pels preparatius de l'1-O quan eren alts càrrecs de la conselleria d'Economia a l'etapa d'Oriol Junqueras, ahir van fer efectiu el pagament de la fiança, gràcies a la col·laboració ciutadana, just el dia en què vencia el termini fixat per l'alt tribunal català.

El TSJC va confirmar que la secretaria de la sala civil i penal ha rebut ja els comprovants d'ingrés de la fiança, que va ser abonada per l'Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat i l'Associació Amnistia i Llibertat.

L'alt tribunal català va confirmar el passat 24 d'abril el processament de tots dos diputats republicans i va rebaixar fins a 1,6 milions d'euros la fiança que havia acordat inicialment, el febrer passat, de 4,5 milions.