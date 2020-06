Espanya destinarà 10 milions més a la campanya global contra el coronavirus

Espanya destinarà una nova contribució de 10 milions d'euros a la campanya de resposta global contra la pandèmia de Covid-19, que es canalitzaran a través d'una donació al 'Global Agriculture and Food Security Program' (GAFSP) del Banc Mundial, a fi de garantir la seguretat alimentària en països colpejats per la pandèmia.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha reiterat el compromís financer d'Espanya en la campanya global per a recaptar fons i donar una resposta global contra la pandèmia de Covid-19 i ha fet una crida de mobilització perquè la crisi sanitària no provoqui una crisi de drets humans.

Sánchez ha participat aquest dissabte en una nova conferència de donants organitzada per la Comissió Europea com a part de la campanya 'Global Goal: Unite for Europe' per a recaptar fons davant la lluita contra el coronavirus.

"Hem demostrat el nostre compromís financerament i avui novament vull cridar a tothom al fet que s'uneixi a la campanya 'Global Goal: Unite for our future'. Hem de mobilitzar-nos perquè la crisi sanitària no provoqui una crisi de drets humans", ha insistit el president durant la seva intervenció.

Per això, ha apel·lat a actuar conjuntament, donant una resposta multilateral, al mateix temps que ha instat a construir "un futur millor i treure lliçons del que ha ocorregut".

"El Covid ens ha posat en perill a tots i a tot arreu ens ha recordat una cosa molt important i és que fràgils som. No podem oblidar que ha colpejat amb molta més força als col·lectius més vulnerables", ha remarcat.

Se sumen a l'aportació de 125 milions ja anunciada

Sánchez va informar en una conferència celebrada el passat 4 de maig el compromís d'Espanya d'aportar 125 milions d'euros a la lluita mundial contra el coronavirus, concretament amb 50 milions d'euros a l'Aliança de Vacunes (GAVI) i amb 75 milions a la Coalició per a les Innovacions en Preparació per a les Epidèmies (CEPI).

Espanya ha format part de la iniciativa 'Accelerator Covid19 Global Response', com un dels vuit països colíderes del projecte, al costat de la Comissió Europea. L'objectiu del "Accelerator" és accelerar la recaptació de fons encaminats a incrementar la capacitat de diagnòstic, millorar els tractaments i investigar per a trobar una vacuna, i això a nivell global.

Una vegada trobada la vacuna, l'objectiu és que l'aliança de països prossegueixi la seva labor intentant facilitar a països menys avançats econòmicament l'accés a aquesta vacuna a un preu assequible i en condicions d'equitat.

L''Accelerator' no és una organització ni té personalitat jurídica, sinó una agrupació voluntària i de caràcter flexible d'actors estatals (com els colíderes: Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, el Canadà, el Japó i Noruega), organitzacions com GAVI, CEPI o l'Organització Mundial de la Salut, i actors de la societat civil com la Fundació Bill i Melinda Gates, units per aquests objectius comuns. El Accelerator treballa mitjançant 'partenariats' amb altres organitzacions, receptores dels fons recaptats, en els seus tres àmbits: diagnòstics, tractaments i recerca de la vacuna.

Sánchez també intervindrà a partir de les 20.00 hores a través d'un vídeo en el marc d'un concert solidari online organitzat per la campanya 'Global Goal: Unite for our Future' per a recaptar fons per als més castigats per la crisi sanitària en el qual participaran artistes com Shakira, Coldplay, Miley Cyrus o J Blavin.