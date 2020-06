Científics xinesos alerten d'un nou virus de la grip en porcs que podria generar una altra pandèmia

Un grup de científics xinesos han detectat d'un nou virus de la grip en porcs que pot infectar els humans. Els investigadors han avisat en una publicació a la revista científica Proceedings of the National Academy of Science que l'anomenat G4 EA H1N1 pot mutar i transmetre's fàcilment de persona a persona. Així, temen que aquest virus pugui generar una nova pandèmia, ja que la població no està immunitzada. Per això, reclamen "urgentment" un "fort control" de l'evolució d'aquest virus, tot i que ara mateix no representa un problema immediat. El nou virus de la grip ha estat identificat a la Xina i és similar a la grip porcina del 2009.

