La Casa Reial diu ara que els reis no visitaran divendres Figueres

La Casa Reial assegura ara que els reis Felip VI i Letizia no visitaran el divendres 17 de juliol Figueres. Aquesta era la data que es donava per feta després que l'avancés el diari 'La Vanguardia'. Ara, però, segons ha avançat TV3 i han confirmat a l'ACN fonts de la Casa Reial, es diu que els reis no vindran. Des de la Sarsuela s'ha assegurat que l'agenda dels Borbons ja no preveia cap activitat a Catalunya per a aquesta data. La visita s'emmarcava en la ronda que estan fent els monarques per totes les comunitats autònomes per reconèixer l'esforç de la ciutadania en la lluita contra el coronavirus.