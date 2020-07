Els desacords dels partits en la reconstrucció comprometen els propers pressupostos

Els desacords del dictamen per a la reconstrucció, especialment el que va tombar les mesures socials, van posar ahir de manifest les dificultats a les quals s'hauran d'enfrontar el PSOE i Unides Podem per tirar endavant els propers pressupostos en un Congrés tan fragmentat. Les centenars de propostes que formen el document per a la reconstrucció social i econòmica no tindran contingut social perquè una majoria heterogènia, formada pel PP, Vox i Cs, però també pel PNB, Coalició Canària, EH Bildu o el BNG, així ho va decidir.

Aquests partits van sumar un total de 175 vots, mentre que el PSOE i Unides Podem van arribar a 172 gràcies al suport d'última hora d'ERC i de Més País, si bé els seus portaveus, Gabriel Rufián i Íñigo Errejón, respectivament, van expressar els seus dubtes sobre algunes qüestions de la redacció. Tres vots, per tant, van infligir una derrota parlamentària als socis de Govern, el que ja des del dimarts s'anticipava sempre que Vox acabés votant, com al final va fer.

Sanitat, Polítiques Socials i de Cures, Polítiques a la UE i Reactivació Econòmica eren les àrees en què s'havia d'estructurar el dictamen. El de les Polítiques Socials no apareixerà, i l'econòmic, que en principi va ser avalat per només un vot de diferència, s'haurà de sotmetre a una nova votació en el proper ple extraordinari, previsiblement d'aquí a una setmana si té lloc la compareixença de Pedro Sánchez per explicar les últimes cimeres europees. La causa de la repetició es va descobrir hores després quan els lletrats de la cambra, en repassar les votacions, van detectar que una diputada de Podem que havia demanat votar per via telemàtica ho va acabar fent presencialment.

En tot cas, aquestes votacions són clars exemples de les discrepàncies que mantenen els grups amb els quals habitualment pacta el Govern. El PNB havia anunciat dimarts que no estaria en el pacte social i el mateix va confirmar Cs, en desacord amb la manera amb què el PSOE i Unides Podem han plasmat una mesura sobre l'exclusió de l'educació concertada de les ajudes de la reconstrucció.

Tot i que la direcció socialista va intentar atreure Cs fins a l'últim minut de la negociació (van deixar de dialogar una hora abans de la fi del termini), el partit liderat per Inés Arrimadas no va canviar d'opinió.



Negociant fins al final

Amb l'objectiu d'evitar sorpreses, la negociació va anar a diverses bandes fins al final. El grup socialista va tancar diverses esmenes transaccionals amb ERC sobre la dependència, l'educació o la inversió en projectes socials, i de la mateixa forma va actuar amb Més País en una matèria clau per al partit d'Íñigo Errejón com la conciliació.

Per part seva, el vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, va advertir que un Executiu en què estigui Unides Podem és «incompatible» amb pactar qüestions «transcendentals» dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) amb formacions de la dreta com el PP i Ciutadans, que «governen amb la ultradreta» en algunes comunitats.



La majoria de la investidura

Segons Iglesias, és «evident» que l'acord de pressupostos s'haurà d'aconseguir amb la majoria que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez al mes de gener, sobretot després de l'acord obtingut a Europa per repartir els fons per fer front a la crisi del coronavirus, i que garanteix, entre altres coses, polítiques expansives. «Crec que és evident que buscarem la majoria de la investidura», va destacar.