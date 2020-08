Johnson frena la desescalada al Regne Unit pel repunt de casos

El Govern britànic va posar fre a la desescalada i retardarà l'inici de la següent fase, prevista per a avui, fins, almenys, el proper 15 d'agost, després de detectar un augment de la «prevalença de la covid-19 a la comunitat». El primer ministre, el conservador Boris Johnson, va explicar que, a més d'aquesta «pausa» en la reobertura de l'economia, també ha estat necessari imposar una nova restricció a bona part del nord d'Anglaterra, que impedeix visitar persones a casa seva.

Amb aquests factors sobre la taula, Londres podria mostrar-se més reticent a suavitzar la quarantena de 14 dies imposada el passat dissabte als viatgers procedents de certs països, entre ells Espanya, o fins i tot a eliminar aquesta restricció a certes zones amb menys nivells de coronavirus, com les illes Canàries o les Balears, destinacions de vacances molt populars entre els britànics.



Canvi de to

Les autoritats britàniques estan molt preocupades, com demostra el canvi de to del primer ministre, qui fa menys de dues setmanes confiava que el full de ruta que havia estat marcat per a la desescalada portaria el país i la seva economia a la «normalitat» al voltant del mes de novembre, «a temps per al Nadal».

Els seus consellers científics li han mostrat una altra realitat i, amb les xifres a la mà, sostenen que, ara mateix, no és possible seguir amb la desescalada, almenys a Anglaterra, la regió més poblada del Regne Unit, amb 56 dels seus 66,6 milions d'habitants.

«Probablement, hem aconseguit o estem prop dels límits del que podem fer per reobrir la societat. La idea que podem reobrir tot i mantenir el virus sota control no és correcta», va assegurar l'assessor mèdic del Govern per a Anglaterra, Chris Whitty, en una roda de premsa al costat de Johnson.

En conseqüència, el líder tory va reiterar que cal actuar ara, després que l'oficina nacional d'estadístiques (ONS) detectés un repunt de la covid-19 «a la comunitat», amb una prevalença d'1 contagi per cada 1.500 persones, al marge del que també passa als hospitals i residències d'ancians.

Va afegir que, a banda de «posar en pausa» en la reobertura de llocs «de risc», a partir del 8 d'agost es farà obligatori l'ús de mascaretes a recintes tancats com museus, cinemes i llocs de culte, a més de les botigues, on ja ho és.