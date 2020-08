La policia ucraïnesa mata a trets el segrestador d'un agent del cos

Les forces de seguretat ucraïneses van matar durant una operació especial un home que la setmana passada va prendre com a ostatge un policia a la ciutat ucraïnesa de Poltava, segons va informar ahir el viceministre de l'Interior d'Ucraïna Anton Gueraschenko.

«El delinqüent va ser eliminat per agents de l'KORD (Cos de Reacció Operativa Instantània)», va fer saber Gueraschenko a la seva pàgina de Facebook.

La setmana passada, Roman Skripnik, a qui els agents van intentar detenir per robar un automòbil, va amenaçar amb detonar una granada i va prendre com a ostatge el cap del Departament d'Investigació Criminal a la regió de Poltava, el coronel de Policia Vitali Shiyan, amb qui va marxar en un automòbil facilitat per les pròpies autoritats. La principal exigència de l'home era lliurar-se de la pena del delicte.