Arresten un exministre conservador britànic per violar una antiga assistent

Un exmimistre conservador i membre actual de la Cambra dels Comuns del Regne Unit ha estat detingut per suposadament violar, agredir sexualment i intimidar una antiga assistent parlamentària, segons van informar ahir els dominicals The Sunday Times i Mail on Sunday. La cadena pública BBC es va fer ressò de la notícia i va afegir que el polític «tory», a qui no es pot identificar per motius legals, ha estat interrogat per la policia i es troba en llibertat sota fiança.

La Policia metropolitana va explicar en un comunicat que ha iniciat una investigació sobre «quatre incidents separats» que «suposadament van tenir lloc» entre juliol de 2019 i gener de 2020, després de rebre una denúncia el passat divendres.

«Un home d'uns 50 anys va ser detingut dissabte per sospites de violació. Ha estat posat en llibertat sota fiança fins que torni a mitjans d'agost», assenyalava la nota, que va afegir que els suposats delictes van tenir lloc a «adreces» londinenques de «Lambeth, Hackney i Westminster» (on hi ha el Parlament britànic). El Partit Conservador del primer ministre, Boris Johnson, va emetre també un comunicat en el qual va afirmar que les acusacions són «extremadament greus».

El dominical The Sunday Times va explicar que la denunciant sosté que l'exministre la va agredir, la va obligar a tenir relacions sexuals i la va deixar tan traumatitzada que va haver d'ingressar en un hospital. Pel que sembla, els abusos van tenir lloc mentre tots dos mantenien una relació sentimental, segons els mitjans.

«Ens prenem aquestes acusacions molt seriosament. Atès que l'assumpte està ara en mans de la policia, no seria apropiat que fem més comentaris», va assenyalar el Partit Conservador.

L'agència de notícies britànica Press Association (PA) va assegurar que el cap de disciplina de la formació en els Comuns, Mark Spencer, coneixia la «magnitud» de les acusacions i que va arribar a parlar sobre aquest assumpte amb la presumpta víctima, però no va fer res. Un portaveu de Spencer va explicar que el responsable de la disciplina conservadora es «pren extremadament seriosament aquestes acusacions».