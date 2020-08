El papa emèrit Benet XVI està «extremadament fràgil», segons el seu biògraf

La salut de papa emèrit Benet XVI és «extremadament fràgil», segons va revelar el diari alemany Passauer Neue Presse, que va citar el periodista Peter Seewald, conegut també com el seu biògraf. «El seu pensament i memòria estan desperts, però la seva veu amb prou feines és audible», va afirmar el periodista després de visitar dissabte l'anterior pontífex als Jardins del Vaticà. En qualsevol cas, segons Seewald, Benet XVI -que pateix una infecció d'herpes zòster a la cara- es va mostrar optimista durant la trobada, en què fins i tot va augurar que, si recuperava les seves forces, podria tornar «a reprendre la ploma».

Per part seva, la Santa Seu va assegurar que les condicions de salut de papa emèrit no són «particularment preocupants». «El seu estat és el propi d'un home de 93 anys que en aquests moments està superant una malaltia dolorosa, però que realment no és greu», va assegurar el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni.