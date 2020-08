El bisbe Pere Casaldàliga, traslladat a Sao Paulo per greus problemes de salut

El bisbe Pere Casaldàliga, de 92 anys i un dels promotors de la Teologia de l'Alliberament, ha estat traslladat des de Sao Félix de Araguaia, al centre del Brasil, a una localitat de l'interior de Sao Paulo per tractar-se de greus problemes respiratoris.

El pare Antonio Canuto, que va treballar amb Casaldàliga durant 26 anys, ha explicat que el bisbe va partir prop de les 18.00 hora local (21.00 hores GMT) en una petita aeronau desde Sao Félix de Araguaia amb destinació a la ciutat de Ribeirão Preto, a l'interior de la regió de Sao Paulo.

Des d'allà es va traslladar en ambulància a Batatais, una localitat a 45 quilòmetres de Ribeirão Preto.

"La seva situació és molt delicada. El desenllaç pot succeir en qualsevol moment", ha indicat Canuto, sobre l'estat de salut de Casaldàliga, qui també pateix des de fa anys parkinson i que ja tenia molt afectada la capacitat de comunicació.

El missioner Ronaldo Mazula, que va acompanyar al bisbe català fins a Batatais i en el seu ingrés a la unitat de cures intensives de l'hospital, ha dit a Efe que Casaldàliga es troba "bé", encara que "molt cansat" pel llarg viatge.

També ha informat que Casaldàliga necessita "respiració artificial", ja que sembla que "el pulmó està una mica infectat", i que a partir d'ara se sotmetrà a una bateria d'exàmens que determinaran si finalment serà operat a la Santa Casa de Batatais.

En aquest supòsit, serà acollit a la mateixa localitat per una unitat d'atenció a gent gran i malalts de la congregació dels claretians, a la qual el bisbe pertany.

"Tenim la gran esperança que en dos o tres dies el tinguem a casa", ha dit Mazula.

"Volem curar-lo, donar-li una mort digna, perquè no pateixi", ha agregat.

A Casaldàliga, reconegut al Brasil per la seva intensa tasca social, se'l coneix com el "bisbe de poble" per la seva defensa dels pobles indígenes i la lluita contra la violència en els camps.

Va participar en la fundació de la influent Pastoral de la Terra i Consell Missioner Indígena, organització vinculada a l'Església Catòlica brasilera, i viu al Brasil des de finals de la dècada de 1960, quan Espanya encara estava sota el règim franquista.

El bisbe va arribar a patir amenaces de mort en diverses ocasions, entre elles per la seva defensa dels indígenes Xavante de Marãiwatsédé en la recuperació de les seves terres indígenes, que van ser ocupades per invasors.

A més de l'actuació pastoral, Casaldàliga ha estat reconegut per la seva producció literària, tant de poesia com d'articles i obres de caràcter polític.