Els pensionistes reben de mitjana 1,74 euros per cada euro aportat

El Banc d'Espanya calcula que el sistema de pensions proveeix a cada jubilat d'una mitjana de 1,74 euros per cada euro que aquest va aportar durant la seva vida laboral, tot i que hi ha grans diferències entre els diferents tipus de pensions. En el seu article «Una estimació del rendiment financer del sistema de pensions», el Banc d'Espanya fa una simulació del rendiment que els pensionistes obtenen de les seves aportacions al sistema de pensions una vegada que es jubilen, assimilant-lo a una inversió financera.

Per a això, pren dades de 7.627 persones que van accedir a la seva jubilació el 2017 -exclou, entre d'altres, els que van accedir aquell any a la jubilació parcial o als qui es van retirar per incapacitat- i aplica per a la seva probabilitat de supervivència les taules de mortalitat de l'INE, entre d'altres supòsits.

Una primera anàlisi, basada en el cost de pensió unitària (CPU), mesura els euros que el sistema entrega en forma de pensió per cada euro de cotització aportat, comptabilitzats a valor present i d'acord amb un creixement previst de l'economia de l'1,3 % anual.

Amb aquesta anàlisi, el sistema de pensions proveeix d'una mitjana de 1,74 euros per cada euro aportat, encara que amb grans diferències entre les pensions ordinàries (2,03 euros), les anticipades (1,39 euros), les demorades voluntàriament ( 1,74 euros) i les procedents de jubilació parcial (1,89 euros). Així mateix, també hi ha una enorme diferència entre el 5% de pensions que menys recuperen per cada euro cotitzat (0,92 euros) i el 5% que més obtenen (3,16 euros).

Una segona anàlisi mesura la taxa interna de retorn (TIR), que també utilitza el valor present -en el moment d'inici de la carrera laboral- de les cotitzacions totals del treballador i de la pensió que rebrà durant tota la seva jubilació, tot i que en aquest cas per estimar una rendibilitat anual prevista.



Rendibilitat del 3,5%

D'aquesta manera, la rendibilitat de les cotitzacions se situaria en una mitjana anual del 3,5%, que aconseguiria el seu màxim en les pensions ordinàries (4,11%) i nivells més baixos en les procedents de jubilació parcial (3,9% ), les demorades voluntàriament (3,69%) i, especialment, en les anticipades (2,8%). En tot cas, el Banc d'Espanya adverteix que aquestes mitjanes procedeixen de supòsits molt heterogenis que afecten aquest càlcul.