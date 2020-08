Un grup de militars fa un cop d'Estat a Mali i promet convocar eleccions

Incertesa a Mali després del cop d'Estat perpetrat dimarts a la tarda per un grup de militars que van detenir el president del país, Ibrahim Boubacar Keita, i al seu primer ministre, Boubou Cissé.

Els militars van presentar ahir un «Comitè Nacional de Salvació del Poble» i, en un discurs televisat a la cadena estatal ORTM1, van assegurar que tenen intenció de convocar eleccions «en un termini raonable». El portaveu de l'esmentat comitè, el tinent coronel Ismael Waghe, també va anunciar el tancament de fronteres i la instauració d'un toc de queda nocturn «fins a nova ordre».

En la seva al·locució, els militars van fer una crida «a la societat civil i a les forces polítiques i socials» a afegir-s'hi per «crear junts les condicions d'una transició política civil que condueixi a eleccions creïbles», però no van donar cap termini sobre la seva permanència en el poder. «Nosaltres, el Comitè Nacional per a la Salvació del Poble, hem decidit assumir la nostra responsabilitat davant el poble i la història per garantir la continuïtat de l'Estat i els serveis públics», va afegir Waghe.

Així mateix, els colpistes van intentar tranquil·litzar la comunitat internacional -que va condemnar unànimement el cop- i va assegurar que els Acords d'Alger segueixen vigents, en referència al tractat de pau de 2015 que va establir les bases de la reconciliació nacional encara no ha servit per acabar amb la violència al país africà. Així mateix, van recalcar que segueixen considerant com a «socis» les diferents forces internacionals desplegades, entre elles la MINUSMA de l'ONU o l'operació Barkhane de França per a la restauració de la seguretat i l'estabilitat.