Els metges de l'opositor rus Navalni cedeixen i autoritzen el seu trasllat a Alemanya

Van haver de passar diverses hores, plenes de contradictòries declaracions de metges russos, perquè a la fi l'avió medicalitzat arribat des d'Alemanya durant el matí a la ciutat siberiana d'Omsk fos autoritzat a emportar-se el blogger Alekséi Navalni, el principal líder de l'oposició russa, hospitalitzat des de dimecres sota la sospita d'haver estat enverinat. «T'apel·lo oficialment a tu (Putin) per demanar-te que permetis... el trasllat de Navalni... a Alemanya», havia implorat Iúlia Navalnáya, l'esposa de l'activista, en una carta pública adreçada al líder d'Kremlin.

El tortuós camí de Navalni cap a la clínica alemanya on serà tractat va arrencar al migdia, hora local, poc abans que aterrés a Omsk l'aparell noliejat per l'ONG Cinema de la Fundació Pau. Contra el que havien indicat anteriorment, els metges russos que el tractaven van canviar d'opinió de sobte i van indicar que el pacient no podia viatjar fins que no fos estabilitzat. Immediatament, Iván Zhdánov, director del Fons contra la Corrupció, l'ONG fundada per Navalni, va donar una improvisada roda de premsa a l'exterior de l'Hospital d'Urgències d'Omsk assegurant que la policia li acabava d'informar que en l'organisme del blogger s'havia descobert verí, i que el trasllat era perillós no només per a ell, sinó també per als que l'acompanyessin en el viatge.

Aleksandr Murakhovski, director de l'Hospital d'Urgències d'Omsk on està sent tractat, va explicar poc després que el desig de la família de treure del país el malalt no era suficient per autoritzar el trasllat i va precisar que doctors procedents dels hospitals moscovites Burdenko i Pigorov es trobaven ja a Omsk per tractar Navalni. El primer és un centre hospitalari militar, el segon es tracta d'una policlínica dependent del Ministeri de Sanitat. Va ser precisament després de consultar amb ells que el responsable mèdic va adoptar la decisió de no autoritzar el viatge.



Diagnòstic sense confirmar

A diferència de la policia, Murakhovski no va confirmar el diagnòstic d'enverinament i va parlar de cinc possibles variants, que ni tan sols va voler detallar o precisar i que seran investigades mitjançant anàlisis de sang en els propers dos dies. Hores més tard, va precisar el diagnòstic, assegurant que l'activista patia d'un problema metabòlic causat per una caiguda en el nivell de sucre. «Això va provocar la pèrdua de el coneixement» durant el vol, ha conclòs. També va admetre que s'havien trobat en les robes del blogger traces de substàncies químiques industrials.