Podem critica a Celaá la «falta de lideratge» per l'inici del curs

Unides Podem ha admès un nou enfrontament amb el PSOE en el si del Govern, aquesta vegada a causa de l'inici de curs escolar enmig de la pandèmia del coronavirus. Des de la formació de Pablo Iglesias critiquen la «falta de lideratge» de la ministra d'Educació, Isabel Celaá, a l'hora de negociar amb les comunitats com serà l'inici de curs.

El vicepresident d'Afers Socials i líder del partit, Pablo Iglesias, i la ministra socialista Isabel Celaá van coincidir ahir dimarts a la primera reunió de Consell de Ministres després del parèntesi estival, on entre altres qüestions es va parlar de la tornada a les aules.

La desavinença es va produir a dos dies que Celaá i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, mantinguin una reunió telemàtica amb les comunitats autònomes per preparar propostes per l'inici escolar.



«Imprescindible» reduir la ràtio

Des d'Unides Podem defensen que els 2.000 milions d'euros de fons covid promesos a les comunitats autònomes per a Educació es dediquin a la contractació de nou professorat i a llogar o condicionar espais que permetin desdoblar les classes i, d'aquesta manera, es redueixin les ràtios d'alumnes.

Segons l'opinió de la formació morada, aquesta és l'única via per garantir que els alumnes puguin tornar a les escoles i instituts d'una manera segura per a ells, per als docents i les famílies, ja que minimitzaria el risc de contagi.



Confiança a arribar a un acord

Aquesta posició es va defensar ahir «en el si del Govern» durant el primer Consell de Ministres després de vacances, ja que consideren que el Ministeri d'Educació ha mostrat «falta de lideratge» a l'hora de preparar «la tornada a l'escola», però en tot cas els dirigents d'Unides Podem confien a poder assolir un acord sobre aquest assumpte cabdal abans de l'inici de curs escolar.