Simón obre la porta a la possibilitat de reduir a 10 els dies de quarantena en cas de positiu per covid-19

El director del centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat aquest dilluns que el seu equip "estudia" reduir a 10 els dies de quarantena en el cas de persones que han donat positiu en un test de covid-19. Ara mateix, segons Simón, s'està valorant el risc que implica reduir la quarantena a 10 dies, però per "baixar a cinc o set" com volen fer països com Alemanya "trigarem més".

Simón ha explicat que de fet ara per ara a l'Estat ja no es demana als contactes 14 dies de quarantena sempre que es compleixin condicions prèvies, i "si als 10 dies es té un resultat de PCR negatiu es pot aturar la quarantena".

Pel que fa als casos de persones que han donat positiu, actualment "si als 10 dies en porten tres sense símptomes i una PRC negatiu no cal continuar amb l'aillament i si no has de continuar fins els 14".

En tot cas, segons Simón, a l'Estat "s'està estudiant la possibilitat de deixar de forma inequívoca l'aillament als 10 dies i oblidar-nos dels 14", però el debat està entre els qui mantenen una posició "excessivament temerosa" que aposten pel "risc mínim", i els qui defensen que a partir del 7è dia "la càrrega viral és molt baixa i ja no són persones infectives".

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus