Una jutge filla d'exiliats cubans, possible substituta de Ginsburg al TS dels EUA

La cubano-americana Barbara Lagoa, filla d'exiliats cubans de Miami, es perfila com la favorita entre les candidates a substituir la jutgessa Ruth Bader Ginsburg al Tribunal Suprem dels Estats Units. Els ulls del sud de Florida, especialment del barri cubà de Hialeah, al comtat Miami-Dade, on va créixer aquesta advocada de 52 anys, estan posats en la llista de candidates que el president Donald Trump va dir que anunciaria aviat.

Aquesta jutgessa conservadora es presenta a més com una candidata clau que encoratjaria l'electorat de Florida, estat clau per a la reelecció de Trump davant el demòcrata Joe Biden a les presidencials de novembre.

Trump va reivindicar la seva «obligació» de nominar un candidat per reemplaçar la jutge Ginsburg. «Partit Republicà. Ens han posat en aquesta posició de poder i importància per a prendre decisions per al poble que tan orgullosament ens va triar. La més important d'elles ha estat des de fa molt temps la selecció dels jutges del Tribunal Suprem dels Estats Units», va apuntar. «Tenim aquesta obligació. Sense retard!», va reblar.

D'altra banda, la plataforma de recaptació més important del Partit Demòcrata, ActBlue, va informar que en les 28 hores següents a la mort de la jutgessa Ruth Bader Ginsburg es va recaptar la xifra rècord de 91 milions de dòlars. Aquest «augment sense precedents» de la recaptació ha propiciat donacions per 6,3 milions de dòlars en només una hora durant la jornada de divendres i de 70,6 milions durant la jornada de dissabte, tots dos rècords històrics per a una hora un dia, per sobre dels rècors anteriors de 4 i 42 milions.