Detenen una menor per agredir-ne una altra brutalment i gravar-ho a Jaén

La Policia Nacional va detenir ahir una menor que va agredir-ne una altra a Jaén i va identificar dues més que es reien assegudes menjant pipes mentre l'escena era gravada amb un mòbil. L'arrestada va ser conduïda a la comissaria mentre el vídeo de l'agressió es feia viral a través de les xarxes socials, on es pot veure com una menor agafa dels cabells l'altra noia, la tira a terra, fins i tot li dona bufetades i puntades de peu, mentre les amigues riuen. Els fets van passar el 12 de setembre al Polígon del Valle de Jaén, però la denúncia no va ser interposada fins al dia 15.